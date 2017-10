Fracties vergaderen al uren

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en CU telt slechts 76 Tweede Kamerleden. Dat is dus een hele krappe meerderheid. Daarom is het extra belangrijk dat er geen dwarsliggers in de fractie zitten. Bij het grondig doorspreken van het concept-regeerakkoord moet toekomstig protest worden voorkomen.

De fracties kunnen eventueel ook aanpassingen voorstellen. De onderhandelaars praten daar dan op dinsdag nog over.

De VVD, de grootste fractie van de coalitie, vergadert al uren in de Oude Raadzaal in Den Haag. En het kan daar ook nog wel even duren, er zijn al maaltijden bezorgd.

Hetzelfde geldt voor D66 dat op het partijkantoor pizza’s laat aanrukken voor de fractie. Fractievoorzitter Pechtold, die vandaag bekendmaakte dat hij in de Tweede Kamer wil blijven zitten en niet in het kabinet, probeert daar zijn collega’s te overtuigen dat hij een goed compromis heeft gesloten. „Zo lang als ze willen”, zei Pechtold bij aanvang op de vraag hoe lang hij zijn collega’s geeft om de plannen te bestuderen.

Het CDA vergadert op het partijkantoor en de ChristenUnie praat in een wijkcentrum bij een Haagse kerk. Naar verwachting geeft CU-leider Segers om 19:15 uur een statement.