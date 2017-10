Amsterdamse raad herdenkt Van der Laan

Van der Laan stierf donderdag op zijn 62e aan de gevolgen van longkanker. „Het is vandaag drie weken geleden dat hij ons vaarwel zei”, aldus Ollongren, die zijn taken sindsdien waarneemt.

„Met een tomeloze energie zette hij zich in voor de inwoners van Amsterdam.” Ze roemde onder meer zijn verantwoordelijkheidsgevoel, zijn onorthodoxe aanpak, hoe hij de burgers altijd voorop stelde en dat hij zo goed kon benoemen wat er speelde in de stad. „Hij raakte eigenlijk altijd de juiste snaar”, zei Ollongren. Voor mensen die het moeilijk hadden, maar ook als het feest was of als de wereld geschokt was door een aanslag.

’Zorg goed voor de stad en elkaar’

„Wees nooit tevreden, maar tel wel je zegeningen. Dat was de rode draad in zijn burgemeesterschap”, memoreerde Ollongren. „Hij heeft ons nog één advies meegegeven: zorg goed voor de stad en elkaar. Eberhard, dat gaan we doen.”

De raad hield een moment stilte voor de overleden burgemeester en stadsdichter F. Starik droeg het afscheidsgedicht voor dat hij voor Van der Laan heeft gemaakt. Ook hield de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Emre Ünver een toespraak. „Hij gaf wat hij had en de stad gaf hem dat terug”, zei hij. „Laat hem een inspiratiebron zijn voor ons allemaal en laten we met elkaar werken aan een Amsterdam zoals het hoort: heldhaftig, vastberaden en barmhartig. Zoals Eberhard.”

