Brandbrief over hypotheekellende

De belangenvereniging met ruim 740.000 leden wordt overspoeld met vragen en reacties van woedende huizenbezitters. „Velen zijn bezorgd over de toekomstige betaalbaarheid van hun huis en hypotheek. Huiseigenaren maken zich in het bijzonder boos over onbetrouwbaarheid van de overheid, die hen nu met forse lastenverzwaringen dreigt te treffen”, schrijft de directie van Eigen Huis aan politiek leiders van de vier partijen. „Ook degenen die naar de overheid hebben geluisterd en hun hypotheek grotendeels of geheel hebben afgelost. Zij voelen zich bedrogen door de aangekondigde belastingmaatregelen.”

Miljoen gedupeerden

Vooral het schrappen van de Wet Hillen is als een bom ingeslagen. Het betekent volgens Eigen Huis „een breuk met het beleid om huiseigenaren te stimuleren om hun hypotheek af te lossen”. Door het schrappen van de wet ontstaat er een aflosboete die kan oplopen tot een fors bedrag. De vereniging schat in dat 1 miljoen mensen daardoor belasting gaan betalen over hun eigen woning.

Zware lasten

Ook het tornen aan de hypotheekrenteaftrek zorgt voor grote beroering. Het nieuwe kabinet wil de aftrek versneld afbouwen naar 36,9 procent. Dit treft vooral mensen met hoge inkomens en hoge hypotheken. „Het is een misverstand dat mensen die meer verdienen dit gemakkelijk kunnen opbrengen. Als er maximaal is geleend, blijft er weinig over om nieuwe lasten op te vangen.”

De Vereniging Eigen Huis stelt verder dat veel mensen die getroffen worden door de maatregelen nog ‘onder water’ staan.