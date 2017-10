’Hyperloop biedt kansen voor Nederland’

Ⓒ Reuters

DEN HAAG - Voor een testtraject van een hyperloop zijn in Nederland volop mogelijkheden. Dat heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de Tweede Kamer laten weten. De hyperloop moet in de toekomst reizigers en goederen met een snelheid tot 1200 kilometer per uur door een vacuümbuis vervoeren.