Man met kapmes overvalt zonnestudio

Rond 20.00 uur vond de overval in de zonnestudio in het Dijkcentrum plaats. Het is nog niet duidelijk of de man iets heeft buitgemaakt.

Signalement

Er is een Burgernet-melding verspreid met het signalement van de man. Hij is rond de twintig jaar oud, heeft een mediterraans uiterlijk en droeg tijdens de overval een Gucci-pet.

Ook droeg hij een jas met een logo op de achterkant en een tasje om zijn nek.