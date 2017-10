Winkelverbod na ruzie over 2,38 euro

Volgens De Limburger dacht de Maastrichtenaar dat hij recht had op gratis boodschappen omdat hij de vierde wachtende in de rij was. Een klant hoeft dan niet te betalen.

Camerabeelden

Volgens de bedrijfsleider was het niet duidelijk of de man wel of niet hoefde te betalen en wilde hij eerst naar de camerabeelden kijken. Daar wilde de Maastrichtenaar echter niet op wachten.

„In twijfelgevallen kijken we samen naar de camerabeelden, maar daar wilde hij niet op wachten. Hij had meteen een grote mond en is zonder te betalen weggelopen. Met een kind op de arm heeft hij buiten een beveiliger geslagen”, aldus de bedrijfsleider.

’Als een haantje’

Volgens de advocaat van de Maastrichtenaar gebeurde er echter heel wat anders. De man zou juist agressief zijn bejegend door een supermarktmanager. De beveiliger zou zich ook „als een haantje” hebben gedragen, aldus advocaat Kasper Regter tegen De Limburger.

Een toegangsverbod voor drie jaar is volgens de advocaat zwaar overdreven. „Waar twee vechten, hebben er doorgaans twee schuld, maar het is een bizar verhaal. 2,38 euro, waar hebben we het over?”

Vaker onduidelijkheid

Al vaker zouden er problemen zijn geweest over de regeling dat de vierde wachtende niet hoef te betalen. „Het personeel wordt daarop afgerekend. Als je als klant daarop een beroep doet, levert dat nare discussies op.”