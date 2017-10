Roemer: compenseer slachtoffers Q-koorts

Premier Mark Rutte kreeg het zwaar te verduren in het debat over de Q-koorts. Roemer en GroenLinks-leider Jesse Klaver verweten hem in 2011 onvoldoende aandacht te hebben gehad voor de toenmalige uitbraak van de ziekte, die afkomstig was van geiten en schapen. „De afgelopen jaren zijn 1500 mensen in Brabant in de steek gelaten”, zei Roemer tegen de premier. „Keer op keer is gevraagd om duidelijkheid om mensen te compenseren, om te erkennen dat ze door de Q-koorts ziek zijn geworden. Keer op keer was het antwoord nul.”

Toen Rutte werd gevraagd of hij ’sorry’ wilde zeggen tegen mensen in Brabant, gaf hij in eerste instantie een breedsprakig antwoord. „Alstjeblieft zeg, alstjeblieft”, zei een geërgerde Klaver. Eerder sprak de GL-leider al zijn verbazing uit over Rutte’s reactie op een filmpje over een meisje in Brabant dat ziek is door Q-koorts.

Sybrand Buma van het CDA sloeg zei blij te zijn dat alle lijsttrekkers op het podium nu voor een schadefonds voor slachtoffers zijn.

Toen het debat verschoof naar hoe uitbraken zoals die van de Q-koorts kunnen worden voorkomen, werden de meningsverschillen groter. Klaver pleitte er voor om vooral de veestapel te verkleinen, iets dat hem op boegeroep het publiek kwam te staan.