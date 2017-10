Galapagos wint in rode AEX

Beursredactie

De AEX noteerde tien minuten na opening met 0,2% verlies bij 540,6 punten. De AMX koerste toen op 0,2% in de min bij 824,8 punten. In Duitsland bleek de export in augustus stevig toegenomen, de Nederlandse industriële productie nam met bijna 4% toe op jaarbasis.

De FTSE won 0,2%, de CAC-40 verloor 0,4% en de DAX koerste 0,2% in de plus.

De grote beurzen op Wall Street verloren maandagavond tot rond 0,2% waarde. Vanuit Azië kwam desondanks enige steun, de Nikkei won 0,6%. De handel in het Japanse staalbedrijf Kobe Steel werd stilgelegd. Het erkende fraude in 4% van zijn verwerkte orders. De Hang Seng sloot 0,4% hoger.

Later vanochtend volgen de cijfers van de industriële productie in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Beleggers kijken verder uit naar de speech van de Catalaanse regeringsleider Puigdemont dinsdagavond om 18.00 uur over mogelijke afscheiding van Spanje.

Maaltijdbezorger Takeaway (3,1%) boekte over zijn derde kwartaal 40% meer omzetgroei, met veertien miljoen in totaal. Het verhoogt vanaf januari de commissie aan restaurants. Dat moet tot een verdere omzetstijging leiden. Concurrent Hello Fresh gaat naar de Duitse beurs. Telecombedrijf Altice verloor 1%.

Telecombedrijf KPN (-0,2%) kondigde aan vanaf 2025 volledig circulair te willen werken, waarbij alle producten opnieuw te gebruiken zijn. Topman Blok zet de ambitie door nadat het vanaf 2015 ‘klimaatneutraal’ werd en door Dow Jones tot het meest duurzame telecombedrijf ter wereld uitgeroepen.

Bij de middelgrote fondsen won bodemonderzoeker Fugro na eerder verlies maandag 1,6%.

Kiadis Pharma haalde €18 miljoen op met de uitgifte van 2,25 miljoen aandelen à €8 per stuk terwijl het aandeel maandag sloot bij €9,40.

Esperite haalde €1,1 miljoen aan financiering op.