Wraakporno wordt strafbaar

Volgens de partijen grijpt wraakporno diep in de persoonlijke levenssfeer. Daarom gaat het nieuwe kabinet het als een apart delict strafbaar stellen.

Een bekende wraakpornozaak is die van de jonge vrouw Chantal uit het Brabantse Werkendam. Zij had Facebook voor de rechter gedaagd om te achterhalen wie een seksfilmpje van haar op de site had geplaatst.