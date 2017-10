Beleid Rutte III goed voor economie

Ondanks de aanhouding van Michael P. is de zoekactie naar de al anderhalve week vermiste Anne Faber rondom Den Dolder de hele dag al in volle gang. In tegenstelling tot voorgaande dagen, toen ook veel ME en vrijwilligers het gebied doorstruinden, zijn het vooral militairen die zich laten zien in de bossen. Het hele gebied tussen de kliniek, waar P. verbleef, en het ecoduct, waarvan wandelaars zeggen dat bewoners van de kliniek er regelmatig vertoeven, is uitgekamd.