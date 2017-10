Nieuw kabinet wil liever geen bajesen sluiten

Tegelijkertijd sluiten zij niet helemaal uit dat er toch gevangenissen dicht moeten. „Mocht sluiting onverhoopt nodig zijn, dan zullen de gevangenissen gelegen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien”, aldus de partijen. In het akkoord staat dat er „een duidelijke visie op de toekomst van het gevangeniswezen komt, met een solide personeelsbeleid”.

De afgelopen jaren is een behoorlijk aantal gevangenissen gesloten vanwege het teruglopende aantal gedetineerden. Vorig jaar werd besloten dat het inmiddels demissionaire kabinet geen gevangenissen of jeugdinrichtingen meer zou sluiten. Desondanks is er nog steeds onzekerheid voor het personeel.