Filmmuseum Eye eert burgemeester Van der Laan

De films zijn grotendeels afkomstig uit de EYE-collectie. De film Rokin in beeld gaat over de roerige geschiedenis van het Amsterdamse Rokin. Van de vroege twintigste eeuw tot de Bevrijding in 1945 en de krakersrellen op Koninginnedag 1980. De compilatie werd vorig jaar vertoond in aanwezigheid van Van der Laan.

De film Beppie uit 1965 is een portret van de tienjarige Amsterdamse Beppie Klaassen. De film Lieve Anne-Marieke uit 2011 is opgenomen op een pont in Amsterdam en gaat over de liefde die ons allemaal verbindt. Prinsengracht is een korte film uit 1899 en is een van de oudste filmopnames van Amsterdam.

Gratis toegang

De toegang is gratis, maar geïnteresseerden moeten wel een toegangskaartje halen. De kaartjes zijn zondag verkrijgbaar aan de kassa van EYE.