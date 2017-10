Mensen beschoten met luchtbuks in Groningen

De mensen die werden geraakt maken het naar omstandigheden goed. Ze hebben volgens een woordvoerder „pijnlijke plekjes” opgelopen, maar die zijn niet zodanig dat ze ervoor naar het ziekenhuis moesten.

Toedracht onduidelijk

Over de toedracht kan de politie nog niets zeggen. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of de dader of daders het specifiek op deze vier mensen hadden gemunt, of op willekeurige mensen schoten.

Luchtdrukwapens zijn legaal in Nederland. Ze worden vaak gebruikt om recreatief te schieten.