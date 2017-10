Kabinet: andere vorm samenwerking met Turkije

’Ach, het is maar voor één keer’, zo redeneert menigeen van wie de stamkroeg op zaterdagmiddag wordt overgenomen door lallende jongemannen met in hun midden een beroerd uitgedoste vrijgezel die zich in het huwelijksbootje heeft laten lokken. Maar inmiddels is de kans groot dat dezelfde vriendengroep een jaar of wat later wederom opduikt: na de bachelorparty is nu de ’dadchelorparty’ voor aanstaande vaders in opkomst. Mét bier en nadrukkelijk zónder ingepakte slabbetjes.