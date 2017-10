Getuige: Michael P. in park op dag vermissing

Onze verslaggever Niels Kalkman is in Zeewolde. Volg de laatste ontwikkelingen via zijn tweets, onder dit artikel.

ME en speurhonden zijn in Zeewolde aan het zoeken. Dit zou naar aanleiding van een concrete aanwijzing zijn besloten, maar de politie wil dat niet bevestigen. Een getuige meldt aan De Telegraaf dat hij verdachte Michael P. op 29 september, de dag van Anne Fabers vermissing, in het vakantiehuisje in Zeewolde heeft gezien. Dit heeft hij gemeld bij de politie. Van P. is bekend dat hij zelf ook in Zeewolde heeft gewoond.

Er is een gebied van 4 kilometer bos afgezet, meldt onze verslaggever. Bij elke ingang staat politie. Twee politiehelikopters vlogen boven het bosrijke gebied.

De politie gaat in Zeewolde ook in het water zoeken naar de verdwenen studente Anne Faber. Er wordt een speciale boot met sonarapparatuur ingezet in een gebied rondom de Flediteweg in de buurt van het golfresort in Zeewolde.

Er zijn zo’n dertig voertuigen ingezet: busjes van de Mobiele Eenheid, gewone politiewagens, busjes van het Nederlands Forensisch Instituut en ook van de Forensische Opsporing van de politie.

De politie krijgt van vrijwilligers hulp aangeboden bij het zoeken. „Dat is attent maar niet nodig. We zetten nu alleen specialisten in”, aldus de politie.

Vakantiehuisje

De 27-jarige verdachte Michael P., die maandag is opgepakt in verband met de vermissing van Anne Faber (25), komt uit Zeewolde. Zijn familie heeft een vakantiehuisje op recreatiepark Horsterwold, dat ook in het zoekgebied ligt. De politie wil daar niet op ingaan. “We kijken in het hele gebied.”

In Den Dolder, de plaats waar verdachte Michael P. in een kliniek verbleef voordat hij werd opgepakt, is de zoekactie van woensdag klaar.

Michael P. verbleef voor zijn aanhouding in forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder om zich voor te bereiden op geleidelijke terugkeer in de maatschappij. Michael P. werd in 2012 veroordeeld tot een celstraf van elf jaar voor de brute verkrachting van twee meisjes in Nijkerk.

De 25-jarige Anne Faber verdween uit Utrecht wordt sinds vrijdag 29 september vermist. In die regio wordt al een week naar haar gezocht.

Het OM meldde eerder woensdag dat de gangen van de verdachte van de afgelopen periode worden nagegaan, getuigen worden gehoord en camerabeelden en tips worden onderzocht. Verder vindt er telefonie- en sporenonderzoek plaats.

