Politie schiet man dood in Roosteren

Verslaggevers en ooggetuigen melden dat er een lichaam op een grasveld ligt dat is afgedekt met een wit laken, meldt 1Limburg. Over de achtergrond en de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekendgemaakt. Een tweede verdachte zou zijn opgepakt.

In Echt zijn op de Rijksweg Noord meerdere kogelhulzen aangetroffen. In Sint Joost hebben agenten een auto in beslag genomen.

’Aanhouding in Maarheeze’

De actie maakt deel uit van een landelijke onderzoek van het Amsterdams parket. Op meerdere plekken zijn acties gaande. Zo is er ook een politieactie gaan in het Brabantse Maarheeze.

2 / 2 2 / 2 Het onderzoek in Maarheeze. Ⓒ GinoPress B.V.

Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is in Maarheeze. Rond 16.00 uur zou een blauwe BMW een berm zijn ingereden na een achtervolging. Volgens omstanders zou er één verdachte zijn aangehouden, meldt Omroep Brabant.