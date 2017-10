Boot ingezet bij zoektocht Anne

De politie zet alle mogelijke middelen in om Anne te vinden. Leden van de mobiele eenheid kammen het gebied uit en ook speurhonden zijn ingezet. Er is volgens de politie ’onderzoeksinformatie’ die de massale zoektocht in het gebied rechtvaardigt. Er zijn verschillende vaarten in het gebied zoals de Nijkerkertocht en de Groenewoudsetocht. Ook zijn er kleine meertjes.

Er zijn zo’n dertig voertuigen ingezet: busjes van de Mobiele Eenheid, gewone politiewagens, busjes van het Nederlands Forensisch Instituut en ook van Forensische Opsporing van de politie. Ook cirkelen er twee politiehelikopters boven het bosrijke gebied.

Vakantiepark

Eerder op de woensdag is een huis op een vakantiepark in Zeewolde doorzocht. Het gaat om een woning die eigendom is van de oom van verdachte Michael P. Bij de doorzoeking is volgens een omwonende niks gevonden. De politie kan hier niets over zeggen.

Volgens de getuige zou P. nog wel recent op het complex zijn gesignaleerd. Het park ligt in het buitengebied van Zeewolde en kent veel permanente bewoners. De oom van P. was niet aanwezig tijdens de doorzoeking, vanwege vakantie.

Auto

Woensdagochtend onthulde De Telegraaf dat de politie er toch rekening mee houdt dat Michael P. de beschikking had over een auto. Hij was door meerdere mensen in Zeewolde en Spakenburg in de wagen van zijn moeder gezien. Die is dinsdag in beslaggenomen en wordt grondig doorzocht op sporen. De moeder van Michael P. was jarig op de dag dat Anne Faber verdween. Mogelijk had P. daarom verlof.

Geobsedeerd

Een medegedetineerde van P., die een celstraf van elf jaar uitzat voor een dubbele verkrachting en straatroven, heeft aan De Telegraaf verklaard dat de verdachte uit Zeewolde geobsedeerd was door ’de perfecte moord’. „Hij deed niets anders dan het vertellen over de perfecte moord. Vertelde hier in geuren en kleuren over. En hij vertelde tot in detail hoe hij zijn ex-vriendin wilde martelen. Hij was knettergek.”