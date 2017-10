Burgemeester eist duidelijkheid over regime in klinieken

Janssen is vast overtuigd om Den Haag te bevragen over het regime voor klinieken met een forensische psychiatrische afdeling, zoals Aventurijn. „Maar ik denk dat het niet eens nodig zal zijn, want in de samenleving leven dezelfde twee grote vragen. Namelijk: hoe heeft het zover kunnen komen en wie zitten daar eigenlijk?”

Emotioneel gesprek

De vermissing van Anne Faber grijpt Janssen enorm aan. Hij onderhoudt onder meer nauw contact met de familie van de vermiste vrouw uit Utrecht en had vanmiddag een emotioneel gesprek met zo’n 25 bewoners.

„Dat was op ons initiatief. Er was een dwarsdoorsnede van de samenleving en ook mensen die op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve wonen”, zei hij in een gesprek met De Telegraaf. Iedereen heeft maar één vurige wens, aldus de burgemeester: dat Anne wordt gevonden.

Tegelijk begrijpt de burgemeester dat er ook kritiek is. Bewoners klaagden tegen deze krant over overlast, zoals dealen, diefstallen en drankgebruik door patiënten van de kliniek. Bovendien worden twee van hen verdacht van een reeks autobranden. „Er moet ruimte zijn voor emotie in zo’n gesprek met bewoners, daar hoeft niemand zich voor te schamen. Maar de snelle oplossing is niet altijd de juiste. In de publieke ruimte zijn we zeer terughoudend met het ophangen van camera’s.”

Wel gaat de gemeente zo snel mogelijk meer mensen aanstellen waar bewoners hun zorgen kunnen delen.