Flats Capelle ontruimd vanwege benzinelucht

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Twee flats met in totaal zestien appartementen in Capelle aan den IJssel zijn woensdagavond op last van de brandweer ontruimd. In de gebouwen hangt een ,,benzine-achtige lucht''. De brandweer probeert met metingen de bron daarvan te achterhalen. Hoe lang dat gaat duren is nog onbekend.