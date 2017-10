Kans op zeldzame zomerse dag

Het is zeer bijzonder dat het zo laat in de herfst nog zo warm wordt, aldus Weeronline. Slechts twee keer sinds het begin van de metingen kwam het kwik in de tweede helft van oktober ergens in Nederland nog boven de 25 graden.

Komende dagen voert een zuidelijke tot zuidwestelijke wind zeer warme lucht vanuit Marokko naar ons land. In de zomer zou deze weersituatie met gemak leiden tot tropische temperaturen van 35 graden. Nu levert dit maxima op van 20-25 graden.

Vrij veel wolkenvelden

We luiden de nazomerperiode langzaam in met morgen nog vrij veel wolkenvelden en soms een klein beetje motregen. Het zuiden lijkt de beste papieren te hebben. Daar breekt de zon namelijk soms door. Met 17 graden in het noorden tot 19 in het zuiden is het al best aangenaam. Lokaal kan de eerste warme dag van deze nazomerperiode worden gehaald. In Zeeuws-Vlaanderen en het zuiden van Brabant en Limburg wordt het plaatselijk 20 graden.

Zaterdag is de zon vaker te zien en ontstaan vriendelijke stapelwolken. De middagtemperatuur loopt op naar 18 graden op de Wadden en in het noorden van Friesland en Groningen, 20 in het midden en 22 in het zuidoosten. Het blijft de hele dag droog en er staat een overwegend matige wind.

Zomerliefhebbers aan zet

Zondag en maandag schijnt de zon na een plaatselijk mistige start volop en slechts een enkele stapelwolk verhindert dat de warme zonnestralen het aardoppervlak bereiken. In het hele land loopt het kwik op naar 20 graden of meer. In Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg wordt het zondag lokaal zomers warm met 23-25 graden. Ook in de Zuid-Hollandse duinen is het heerlijk met een graad of 23.

Maandag doen we daar plaatselijk nog een schepje bovenop en wordt het op meer plaatsen 24-25 graden. Normaal gesproken ligt de middagtemperatuur in deze tijd van het jaar op 14-15 graden. Het wordt dus 10 graden warmer dan normaal! Het is ideaal weer om erop uit te trekken en bijvoorbeeld te genieten van de herfstkleuren in de natuur. Er staat wel een overwegend matige wind uit zuidelijke richtingen, waardoor het voor een fietstocht doortrappen wordt.

Dat het uitzonderlijk warm wordt, blijkt uit het aantal keren dat het zomers warm werd in dit deel van de herfst. Alleen in 1921 en 1937 werd in de tweede helft van oktober de grens van 25 graden geslecht met respectievelijk 27,2 en 25,2 graden.

Warm nazomerweer valt samen met herfstvakantie

Voor wie herfstvakantie heeft, had de timing van het mooie nazomerweer niet beter kunnen zijn. Ook dinsdag blijft het namelijk prima nazomerweer, maar zo warm en zonnig als zondag en maandag is het niet meer. De maxima komen uit op 18-21 graden en stapelwolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Tweede helft van de week lijken wolkenvelden en buien ons land vaker te vinden, maar een nieuwe herfstperiode lijkt nog niet in de maak.

Bekijk ook: Europese orkaan in de maak

Een kanttekening hierbij is de koers van orkaan Ophelia. Mocht de cycloon niet west langs Ierland trekken, maar over de Britse Eilanden, dan krijgen we al eerder te maken met regen en veel wind. Ook zou de middagtemperatuur een paar graden lager uitkomen.