COLUMN: Publieke ambities

Nu het plan van onze nieuwe kabinet een beetje is ingedaald, is duidelijk dat we ook zelf aan de bak moeten. Burgers, ondernemers, bestuurders en wetenschappers moeten samen in nieuwe coalities de ambities voor Nederland uitbreiden. Zonder overheidsbegroting kunnen ze met ’eigen’ middelen komen tot duurzame transities.

Wij denken bijvoorbeeld dat we goed af zijn met gratis online platformen als Google en Facebook. Deze zijn echter in handen van vijf partijen: Apple, Facebook, Amazon, Microsoft en Google. Het gevolg is extreme concentratie van rijkdom. Drie oprichters staan in de top tien van allerrijksten (Gates, Bezos en Zuckerberg). Een heuse oligarchie.

Zij verdienen hun geld aan de data die ook wij in Nederland genereren. Facebook verdient naar eigen zeggen aan iedere Nederlander circa €12 per jaar. Wat ze gezamenlijk aan de handel in onze data verdienen laat zich alleen maar raden: €200 per Nederlander per jaar lijkt een heel voorzichtige schatting.

Waarom gaan we zelf met al dat geld geen online platform ontwikkelen? Als nieuwe publieke coöperatieve voorziening. Dan blijven de data van ons, kunnen we privacy goed regelen en gaat het geld naar de financiering van onze publieke ambities.