Horeca in de schijnwerpers

In 2011 ging Typhoon Hospitality de markt op met de Bar Week: ‘een sjieke kroegentocht’ waar de consument werd geïntroduceerd in de cocktailscene. Na drie succesvolle edities kwam er een einde aan, maar inmiddels had het bedrijf een groot netwerk van horeca-ondernemers en drankenmerken die graag gebruik wilden blijven maken van de marketing en pr-diensten.

Dat was het begin van wat Typhoon Hospitality nu is: een ‘externe marketingafdeling’ voor horeca-ondernemingen. Aanvankelijk werd de onderneemster voor gek verklaard dat ze een nichebureau begon, want daar zou geen droog brood mee te verdienen zijn. Het tegendeel bleek waar. „Je moet de operationele uitdagingen waar een horecazaak mee te maken krijgt niet onderschatten. Want hoe houd je een zaak in de schijnwerpers, ook na de opening?”

Typhoon Hospitality groeide uit van een duo – Betsalel samen met de toen net afgestudeerde Rachel Persoon, die inmiddels partner is – tot een dertigkoppig team. Klanten zijn restaurants, bars en hotels, maar ook drank- en foodmerken, groot en klein. Zo opende Typhoon Hospitality voor Hendricks Gin een pop-up ’Curious Cucumber Zoo’ waar bezoekers een speciale komkommercollectie konden bewonderen en een gouden exemplaar konden winnen. Dat liep als een trein en hielp Hendricks nog beter op de kaart zetten. „De sector werd lang niet serieus genomen, maar er is een culinaire revolutie gaande. Iedereen is bezig met eten, kwaliteit en het hele concept eromheen.”

Een niche bedienen betekent een kleinere potentiële klantenkring. „Maar met wat aanpassingen kun je onze concepten vrij eenvoudig in andere landen uitrollen.” Het buitenlandavontuur begon met Nederlandse klanten die een zaak in het buitenland gingen openen. Betsalel en haar team hielpen vanuit Amsterdam restaurants met openingen in Ibiza, Duitsland en Londen. Tot ze zich realiseerden dat ze het bedrijf in meer landen zichtbaar wilden maken door lokaal diensten aan te bieden.

Nieuw-Zeeland is niet de meest voor de hand liggende keus om als Nederlands bedrijf te vestigen, maar het gezin kwam daar terecht vanwege het werk van Betsalels echtgenoot. De onderneemster ervaart enorme culturele verschillen: „Niet zozeer bij de klanten, want ‘horecavolk’ is vrij universeel, maar wel in het zakendoen. Nieuw-Zeelanders zijn erg conflictvermijdend, je moet tussen de regels door lezen. Als ze zeggen: ‘We don’t do that here’ is dat geen uitnodiging om iets nieuws te proberen, het betekent dat ze het écht niet willen.”

Naast testland Nieuw-Zeeland is Typhoon bezig met agents in allerlei landen. ,,Wat we doen is eigenlijk franchising: agenten hebben alle lusten van het ondernemen, maar lopen geen risico.” Betsalel is in gesprek met grote Europese steden, maar ook Tel Aviv en New York. De uitdaging is om de diensten schaalbaar te houden en toch ‘het Typhoongevoel’ te bewaren. „Over vijf jaar zitten we in tien wereldsteden.”