Oude stoelen Amsterdam ArenA te koop

Na 21 jaar waren de stoelen aan vervanging toe. Met de nieuwe exemplaren ging een langgekoesterde wens in vervulling, want de ArenA kleurt nu rood-wit, naar de kleuren van thuisclub Ajax. Uit onderzoek bleek dat er bij de supporters veel interesse was voor de oude stadionstoelen. Daarop zijn er drie varianten bedacht die de fans kunnen aanschaffen: een losse rugleuning en zitting die ze zelf tot stoel kunnen maken, eentje met een stalen onderstel en een met houten frame.

De eerste optie is het goedkoopst, 7,75. De twee andere varianten kosten tussen de 50 en 65 euro.