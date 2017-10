Vlaggen halfstok op dag uitvaart Van der Laan

Het geldt voor alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend. Gemeenten en provincies zijn op de hoogte gesteld, maar kunnen zelf beslissen of ze de vlaginstructie volgen.

Zaterdag vindt er in het Koninklijk Concertgebouw in de hoofdstad een herdenkingsbijeenkomst plaats voor genodigden. Daarna wordt Van der Laan in besloten kring begraven. Het publiek kan vrijdag al afscheid nemen van de burgemeester in het Concertgebouw.

De burgemeester stierf vorige week donderdag op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Op vrijdag, toen zijn overlijden bekend werd gemaakt, hingen eveneens de vlaggen halfstok in het land.