Megadrukte op Schiphol verwacht

Schiphol treft extra maatregelen om het verblijf op de luchthaven zo aangenaam mogelijk te maken. De populairste vakantiebestemmingen zijn Barcelona, Londen, Antalya, Malaga en Milaan. De dagen waarop de meeste reizigers vertrekken zijn vrijdag 20 oktober en zondag 22 oktober. Vrijdag 27 oktober is de dag waarop de meeste mensen op één dag aankomen in Amsterdam.

Volgens Schiphol zijn er twee miljoen mensen die daadwerkelijk via Schiphol aan hun vliegreis beginnen, de rest zijn overstappers.

Schiphol adviseert reizigers op tijd te vertrekken en thuis al online in te checken. Dit voorjaar was er veel aandacht voor de gebrekkige doorstroming van passagiers op Schiphol. In mei haalden beelden van urenlange wachtrijen het internationale nieuws. Tijdens de zomervakantie was dit grotendeels verholpen.