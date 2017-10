’Beauty’ en ’beast’ bij Expeditie Robinson

Dat is nieuw na generaties Robinsongangers; een kandidaat die nu alvast aankondigt dat hij van plan is de finale te verliezen, mocht hij daarin komen. Zo langzamerhand laten de deelnemers hun ware aard zien. Joelle, die het op een akkoordje probeert te gooien met Kaj en Danny om die arme nieuwkomer Imke (uit Enschede!) eruit te biggen. En Soundos en Carolina die op het eiland der onbekenden waar divagedrag vertonen. Tot ongenoegen van de veel doorgewinterde survivallers die de selectie van de gewone Nederlanders hebben doorstaan. ‘Soundos zou afwassen. Maar ze ging zo lang liggen liggen dat het al donker begon te worden.’ En ‘Carolina had één taak: het vuur brandende houden. En zelfs dat kon ze niet.’

Hoogtepunt

Joëlle en kokosnoten gaan niet samen. Met haar nog steeds beeldige vlechtjes hakt ze paniekerig in op de tweede kokosnoot die ze moet zien te slopen op een potje te vullen met kokossap. Zonder succes. Want mensen gaan tegen haar schreeuwen. En daar houdt ze niet van. Papa Richard maakt zich grote zorgen, had hij de boel nou toch maar gesaboteerd. De proef is deze week spannender dan ooit. Een nek-aan-nekrace. Niels ziet hem al aankomen: ‘Roeland is een beest en Joëlle; tja, toch gewoon een modelletje’. The beauty and the beast. The beast wint.

Dieptepunt

Voor de kijker wordt het steeds moeilijker om sympathie op te brengen voor de verwende glamourprinsesjes die de onbekende Nederlanders op hun dak zijn geschoven. En als Soundos dan ook nog Carlos verwijt dat haar bedje niet lekker genoeg ligt, wil je nog maar een ding. Hetzelfde als kamp geel: Soundos naar huis!

Verrassing

We durfden al bijna niet meer te geloven in verstandige keuzes met al die verbondjes die werden gesloten. Zou kamp geel nou echt de falende Joëlle in bescherming nemen en de sterke sympathieke Imke die nota bene getrakteerd had op stroopwafels de laan uitsturen? Tot nu toe wees niets erop dat de bn’ers hun gesloten gelederen zouden openen voor vreemden. Alles voor de vriendjes. Maar jawel, er is nog zoiets als gezond verstand. Joëlle eruit, Carlos erin. Wij zien alleen maar voordelen. Papa Richard kan zich gewoon concentreren op zijn spel. Want het moet niet gekker worden met dat vaderlijke gedoe. Een beetje simmen in de zee omdat je de boel niet hebt gesaboteerd. Doe even normaal man! Imke heeft een bondgenoot zodat ze haar eigen afspraakjes kan maken (en leken die twee elkaar in de vorige aflevering niet heel erg leuk te vinden? Romantiek tussen de bananenbladeren. We verheugen ons er nu al op). En dan lijkt kamp geel met de beresterke nieuwkomers eindelijk weer eens kans te maken op het winnen van een proef.