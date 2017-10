Zalm: rookhokje bevorderde formatie

Zalm had tegen de voorzitter van de Tweede Kamer gezegd dat zo’n rookhok „de formatie zou bevorderen”. De informateur, wiens taak er nu op zit, wil niet vertellen met wie hij rookte: „dat is staatsgeheim”.

Verder had de goedlachse VVD-prominent een ‘biechtstoelprocedure’. De leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden dan even apart genomen om pijnpunten te bespreken. „Dat deden ze overigens ook onderling.”

Zalm onthulde verder weten dat hij een „hele grote fles whisky” heeft gekregen als dank voor zijn maandenlange diensten. Ook kreeg hij een doosje met een antiek glas om whisky uit te drinken.