Topbestuurder Samsung weg om schandaal

In een toelichting lijkt de 64-jarige bestuurder onder meer te verwijzen naar een groot corruptieschandaal waar het concern in verwikkeld is geraakt.

De hoogste baas van het Samsung-imperium Lee Jae-yong, in het westen beter bekend als Jay Y. Lee, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor omkoping, verduistering en meineed. Hij zou voor vele miljoenen aan steekpenningen hebben betaald aan een vertrouweling van de wegens het schandaal afgetreden president Park Geun-hye.

Kwon spreekt van ,,een ongekende crisis'' waar Samsung zich in bevindt. ,,Ik geloof dat de tijd is gekomen voor het bedrijf om opnieuw te beginnen, met nieuw elan en jong leiderschap dat een beter antwoord heeft op de uitdagingen die de snel veranderende IT-industrie met zich meebrengt.''