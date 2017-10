Frank Masmeijer krijgt acht jaar celstraf

Als het aan de officier van justitie ligt, gaat hij nog vandaag terug naar de Belgische gevangenis. Masmeijer wordt zo snel mogelijk door een arrestatieteam opgehaald. Zijn advocaat Kris Vincke vroeg de rechter die vordering af te wijzen. De rechter in Antwerpen sprak de veroordeling vrijdag uit, maar de motivering is pas later beschikbaar.

Volgens de rechter staat vast dat Masmeijer betrokken was bij de invoer van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. De voormalig NCRV-televisiester heeft er als opdrachtgever voor gezorgd dat de pallet bananen waar de drugs in was verstopt werd opgehaald in de haven. Het levert hem een veroordeling op voor drugsimport, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

De rechter motiveert niet waarom de straf hoger uitvalt dan de eis maar wijst alleen naar de ernst van de feiten zoals de waarde van de cocaïne (23 miljoen euro) en het gewelddadige karakter van de internationale drugsbende. De rechtbank denkt dat Masmeijer alleen voor zijn eigen gewin heeft meegedaan en gelooft niet dat hij financieel aan de grond is geraakt.

Masmeijer werd in 2014 aangehouden en zat tien maanden in voorarrest en werd toen vrijgelaten in afwachting van de uitspraak in zijn rechtszaak. Masmeijer was vrijdag niet bij de uitspraak aanwezig. Advocaat Kris Vincke zei in een eerste reactie dat de hoge straf een schok zal zijn voor de voormalig showmaster. „Hij heeft dit zeker niet verwacht. Hij heeft altijd stellig ontkend en zijn hoofd in het zand gestoken maar ik heb hem voorbereid op een stevige veroordeling omdat er in het dossier ook bewijzen tegen hem staan.”

De raadsman denkt dat de rechtbank een stevig signaal wil afgeven omdat de vondst van de cocaïne destijds de grootste ooit in de Antwerpse haven was. Masmeijer maakte deel uit van een grote groep verdachten. De hoogste straf voor de hoofdverdachte vrijdag was tien jaar celstraf, het maximum.

Vincke gaat ervan uit dat Masmeijer in hoger beroep wil, maar ook dan moet hij terug naar de gevangenis.

Als showmaster maakte Masmeijer in de jaren tachtig naam. Met programma’s als Dinges en De Holidayshow kluisterde hij miljoenen kijkers aan de buis. Na zijn tv-carrière vertrok hij naar België en zette daar horecazaken op. Masmeijer heeft een woonadres in België maar of hij vrijdag ook beschikbaar is voor de Belgische politie, is niet duidelijk.