Flint (4) krijgt binnenkort de nier van zijn vader

Zijn eerste jaar lag Flint veel in het ziekenhuis. Inmiddels is hij een energiek en levendig jongetje, vertelt zijn moeder. Wel krijgt hij nog sondevoeding, maar als alles goed gaat heeft hij dat over een tijdje niet meer nodig.

Hij krijgt dan een donornier van zijn vader. Heel bijzonder, want volgens Tessa komt het maar zo’n tien keer per jaar voor dat kinderen een nier van hun moeder of vader krijgen. Hoe groter en sterker Flint is, hoe beter. "Zo lang hij stabiel is, wachten we dus nog even met de operatie. Maar de uitslag van de laatste bloedonderzoeken vielen tegen. Als dat bij de volgende controle weer zo is, wordt de transplantatie in gang gezet."

Zonder nieuwe nier zou Flint op een bepaald moment met dialyse moeten beginnen.

