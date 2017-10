3 jaar voor aanslag op huis Somalisch gezin

Archiefbeeld van een vuurwerkbom. Ⓒ -

ARNHEM - Een 22-jarige man uit Pannerden is vrijdag tot drie jaar cel veroordeeld voor de aanslag op de woning van een Somalisch gezin in zijn woonplaats. Hij plakte in december 2015 een vuurwerkbom op het raam naast de voordeur en stak die aan. Door de ontploffing raakte de woning in de Gelderse plaats zwaar beschadigd.