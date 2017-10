Directeur: scholen kregen identieke bommelding

Dinsdagmiddag werden in totaal elf scholen in het hele land ontruimd vanwege de bommelding. Onder meer de internationale scholen in Maastricht, Eindhoven, Den Haag en Haren (Groningen) werden ontruimd. Op scholen in Utrecht, Hilversum en Leeuwarden gebeurde hetzelfde. Alle meldingen waren vals.

De politie gaat niet in op het verhaal van de Eindhovense schooldirecteur maar laat weten dat het voor de hand ligt dat er een verband is en dat de meldingen kort na elkaar zijn binnengekomen. Het onderzoek naar de dader of daders loopt nog, aldus een woordvoerder.