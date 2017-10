Duizenden nemen afscheid van Van der Laan

Uiteindelijk ging het Concertgebouw om 21.00 uur dicht. Volgens de gemeente is de dag „waardig en Amsterdams” verlopen.

Herinneringen ophalen

De hele dag bleef het een komen en gaan van Amsterdammers die afscheid wilden nemen van hun burgemeester. In de rij haalden ze herinneringen aan hem op. Eenmaal binnen kregen ze koffie, konden ze een condoleance achterlaten en klonk muziek. Ook hingen er foto’s van Van der Laan en ’zijn’ Amsterdammers.

De eikenhouten kist van de burgemeester, op het hoofd- en voeteneind voorzien van de kruisen van het Amsterdamse wapen en gemaakt van bomen uit het Vondelpark, was omringd met een ware bloemenzee. Ervoor stond een krans van de koning en koningin en even verderop lag nog een bloemstuk van het paar uit persoonlijke naam.

Amsterdammers hielden de wacht

Naast zijn kist hielden diverse Amsterdammers in tweetallen de wacht. Zo waren er afgevaardigden van de politie, veteranen, daklozen en ’nachtvlinders’ Dolly Bellefleur en Jennifer Hopelezz.

Zaterdagmiddag vindt, eveneens in het Concertgebouw, een herdenkingsdienst plaats voor genodigden. Daarna wordt Van der Laan in besloten kring begraven. Het Amsterdamse openbaar vervoer staat om 13.00 uur een minuut stil en even voordat de dienst begint, luiden de gemeentelijke klokken. In het hele land hangt de vlag halfstok op de hoofdgebouwen van de rijksoverheid.