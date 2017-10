Pechtold dolblij met vrachttaks

Eerder deze week togen VVD en CDA al het land in om vragen van hun achterban te beantwoorden over het regeerakkoord dat deze week is gepresenteerd. Vanavond was het de beurt aan CU en D66. Die laatste huurde een oude treinhal af voor een uitlegsessie met de leden.

Door de bank genomen bleek het toegestroomde publiek - zo’n 500 D66’ers - tevreden over het akkoord dat VVD, CDA, D66 en CU hebben bereikt. Partijcoryfee Jan Terlouw sprak er lovende woorden over. Een sneer deelde hij uit naar PvdA, SP en GroenLinks die het niet aandurfden om in het kabinet te stappen. Hij noemde ze „armzalig.”

’Niet erg democratisch’

Kritiek uit D66-gelederen was er ook. Zo hekelde een aanwezige het feit dat leden geen inspraak krijgen over het bereikte regeerakkoord. Niet erg democratisch, vind hij. Hij kreeg antwoord van een bestuurslid, dat erop wees dat zulks nu eenmaal niet in de reglementen van de partij staat. Gek genoeg leverde dat een applaus op in de zaal vol Democraten.

Een Statenlid sprak met een snik in zijn stem over het kinderpardon dat door Rutte III niet wordt verruimd. Hij vindt dat „schandalig.” Pechtold wees erop dat twee partijen het kinderpardon wilden afschaffen en twee het wilden verruimen. „We zijn in het midden beland.”

’Valse hoop’

Overigens staat Pechtold pal voor het kinderpardon uit het regeerakkoord. „Iedere verruiming leidt tot valse hoop”, hield hij het boze partijlid voor. „En er is ook rechtsongelijkheid ten opzichte van degene die zich wel aan de asielregels heeft gehouden.”

Het boze lid bleef ondanks de uitleg van de partijleider bokken en had ook geen goed woord over voor veel andere aanwezigen die hij veel te braaf vond en „klapvee” noemde.

’Ambitieus regeerakkoord’

Volgens Pechtold ligt er een „ambitieus” regeerakkoord. Tijdens de formatie heeft hij best zijn twijfels gehad. „Ik heb wel eens gedacht: wegwezen. Maar toen klaarde de mist in mijn hoofd op en zag wat we wèl konden bereiken. Ik sta voor dit resultaat.”