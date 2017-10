Sportakkoord als lichtpunt

Ik ben in Brazilië, en vaar met mijn kano over de rivier. Even verderop zie ik een grote vogel in de boom zitten: een visarend! Ze hebben een spanwijdte van dik anderhalve meter. De visarend komt overal ter wereld voor behalve in Antarctica. Zelfs in Nederland kun je deze vogel regelmatig tegenkomen in de Biesbosch.