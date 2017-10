Klopjacht op overvallers Uithoorn

Er zou volgens omstanders ook een vuurwapen gebruikt zijn, maar dit kon niet worden bevestigd door de politie. Er is een helikopter ingezet om de daders op te sporen, laat een woordvoerder van de politie weten. Ook is er een melding via Burgernet verspreid.

Het gaat om twee jonge overvallers met donkere kleding. Een van hen zou een blauwe sjaal dragen. De medewerker die gewond raakte is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. „Het was natuurlijk wel ontzettend schrikken”, aldus de woordvoerder.

De overval vond vlak voor 08.00 plaats, de openingstijd van de winkel. Of er klanten binnen waren, is niet duidelijk.

De politie roept getuigen op zich te melden.