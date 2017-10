Executie gevangenen Kamp Amersfoort herdacht

De slachtoffers waren veelal communisten, afkomstig uit Amsterdam en Deventer. Naast hun baan waren ze actief in de gemeentepolitiek, bij een door de Duitsers verboden vakbond of ze werkten voor de ondergrondse communistische krant De Waarheid. De executie was een vergelding voor het in brand steken van oogsten die bestemd waren voor de bezetter.

Voor het monument, een zwerfkei, staan op twee plaquettes de namen van de vijftien slachtoffers en coupletten van het Wilhelmus.

Onder de kransleggers zijn locoburgemeester Pieter de Kruif van Woudenberg en directeur Willemien Meershoek van Kamp Amersfoort.