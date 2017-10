Culemborg: nu ook politiebusje in vlammen op

Het busje stond geparkeerd aan de Mariahof, waar enkele weken geleden auto’s van bewoners in vlammen opgingen.

Buurtbewoners schrokken op van gerinkel en gingen op het busje af. Met een gieter werd geprobeerd de brand te blussen. De brandweer hielp daarna met nablussen, waardoor de schade beperkt bleef. De beschadigde bus is met een takelwagen weggehaald.

In 2016 werd Culemborg geteisterd door een serie autobranden. Zo gingen in december zes auto’s in de wijk Terweijde in vlammen op, reden voor grote onrust onder de bewoners die zelf gingen surveilleren. Nog altijd is niet opgehelderd of er één pyromaan actief was of een groep.