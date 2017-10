Bejaarde gijzelt medewerker keukenbedrijf na klacht

Eenmaal in de woning aan de Kapittelhuisstraat werd het de 66-jarige man volgens de politie vrijwel direct onmogelijk gemaakt weg te gaan. Ook werd hij mishandeld en zowel met woorden als met een wapen met de dood bedreigd.

Het slachtoffer wist echter te ontsnappen en waarschuwde de politie. Die hield de 72-jarige man even later elders in Albergen aan. In zijn woning heeft de politie onderzoek verricht. De verdachte zit nog vast.