Papegaai weer thuis dankzij brandweer

1 / 2 1 / 2 De eigenaresse van de papegaai klom onverschrokken in de hoogwerker. Ⓒ MaRicMedia / Jozef Bijnen

WAALRE - Kwikkie is weer thuis. De papegaai bracht de nacht door in een boom in Waalre bij een woonzorgcentrum, terwijl zijn vrouwtje de hele nacht bij de boom waakte.