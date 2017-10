’Meer hardlopers onwel door warm weer bij marathon’

Een landelijk onderzoek moet duidelijk maken hoe het gesteld is met de zorg voor gehandicapten in de nachtelijke uren. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil in kaart laten brengen hoe de nachtzorg in instellingen is geregeld, of incidenten gebeuren en in hoeverre daarvan wordt geleerd. Aanleiding zijn kritische verhalen over toezicht op afstand in het tv-programma Nieuwsuur.