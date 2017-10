’Kliniek Den Dolder huurt beveiligers in na incident’

Ⓒ ANP

DEN DOLDER - De forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder, waar Michael P. verbleef, heeft de beveiliging opgeschroefd. Dat is volgens NRC gebeurd na een melding over een achtervolging. Afgelopen donderdag zou op het terrein van de instelling een vrouw achterna zijn gezeten door een man. De instelling onderzoekt wat er precies is gebeurd en of een cliënt erbij betrokken was.