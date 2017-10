OM looft beloning uit voor fatale brand Diemen

Het tv-programma Opsporing Verzocht toont dinsdagavond camerabeelden waarop twee andere verdachten zijn te zien. De brand in een studentenflat aan de Rode Kruislaan woedde in de nacht van 18 op 19 juli. De recherche is dringend op zoek naar mensen die mogelijk getuige zijn geweest of meer weten over de achtergrond van de brandstichting.

Bekijk ook: Bewoners flat Diemen kunnen nog niet terug

Bekijk ook: Politie zoekt beelden van brand Diemen