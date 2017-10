Man gedood bij schietpartij Amsterdam

13 mei 2015 in NIEUWS

Een man is in de nacht van dinsdag op woensdag doodgeschoten in Amsterdam-West. Het slachtoffer zat rond 00.20 uur in een auto op de De Clerqstraat toen hij onder vuur werd genomen, meldde de politie. Er is meerdere keren geschoten.

