Nabestaanden overleden bruidspaar Michou en Jeroen verbolgen

AMSTERDAM

“Dit is niet in overleg met ons gegaan,” zegt Edwin de Graaf, broer van Michou. “We hebben grote twijfels bij het onderzoek zoals dat tot nu toe is verricht en de conclusies die daaraan zijn verbonden. Als familie van Michou vinden we dat veel meer onderzoek moet plaatsvinden en op zijn minst een second opinion nodig is over de doodsoorzaak.”

Juridische stappen

De familie van Michou overweegt juridische stappen tegen het hotel waar het bruidspaar overleed en de reisorganisatie, waar de huwelijksreis was geboekt.

In de Telegraaf van morgen spreekt de familie van Michou zich voor het eerst uit over de dramatische zaak. Wat er op de dag vóór het overlijden van het bruidspaar precies gebeurde is morgen om 20.30 uur te zien in het RTL4-programma Vermoord in het Buitenland van Telegraaf-misdaadverslaggever John van den Heuvel