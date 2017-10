Fouten bij berekening geluid Lelystad

DEN HAAG - Voor de geluidsberekening in het milieueffectrapport (MER) voor luchthaven Lelystad is gebruikgemaakt van enkele verkeerde aannames. Maar demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) verwacht niet dat het gevolgen zal hebben voor de gekozen vliegroutes en voor de opening van de luchthaven in 2019.