Hoger beroep tegen doodrijder gezin

Op 30 december knalde Neil van der L. op de Citroën van het gezin met zeven inzittenden. Met dramatische gevolgen. Drie volwassenen en vier kinderen raakten zwaargewond. De vader van de kinderen, de 42-jarige Ricardo van Jaarsveld overleed.

Omstanders beschreven de chaos op de snelweg, het puin dat overal verspreid lag. Een agent omschreef het gejammer van een van de kinderen als het huilen van een dier in doodsnood. Twee van de kinderen zullen de rest van hun leven gehandicapt blijven. ,,Tijdens de zomervakantie zaten we niet in het zwembad, maar bij de fysiotherapeut en de rouwverwerking”, vertelde hun moeder, die eveneens zwaargewond raakte, tijdens de behandeling bij de rechtbank.

De veroorzaker, de 46-jarige Neil van der L., bleek onder invloed van speed en cannabis. De speed gebruikte hij de avond voor het ongeluk. De volgende ochtend rookte Van der L. gewoontegetrouw nog eens vier of vijf joints in een coffeeshop, voordat hij achter het stuur kroop. Bij de afslag naar de A2 ,,knapte er iets” bij hem.

Volgens de deskundigen raakte hij in een psychose, verloor hij daardoor ieder gevoel voor realiteit en leidde hij aan zelfoverschatting. Hij zegt dat hij tijdens het voortjakkeren bij de wegversmalling vreesde de vangrail te zullen raken. ,,Als dat was gebeurd, dan had ik hier niet meer gezeten.” Om de botsing te vermijden besloot hij rechts in te voegen.

Volgens deskundigen was Neil van der L. door de psychose volledig ontoerekeningsvatbaar tijdens zijn wilde rit over de A2.