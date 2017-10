Amsterdam verwijdert deelscooters

Dat blijkt uit antwoorden die het PvdA-raadslid Henk Boldewijn aan het college van burgemeester en wethouders heeft gesteld. Boldewijn noemt de komst van de deelscooters onwenselijk. De druk op de openbare (parkeer)ruimte is vooral in delen van de binnenstad in de afgelopen jaren sterk toegenomen.

Afgelopen zomer werd de stad al overspoeld door zogeheten deelfietsen: huurfietsen die her en der in de stad werden gestald. Via een app kunnen de fietsen worden ontsloten en voor enige tijd worden gehuurd. Na gebruik wordt de fiets weer achterlaten in de stad. In zo goed als alle stadsdelen bezetten de fietsen delen van de openbare ruimte. Volgens Boldewijn namen ze buitenproportioneel veel ruimte in. Dat is ook volgens het stadsbestuur niet de bedoeling.

Twee maanden geleden kwamen er deelscooters bij. Vooral het bedrijf Felyx plaatste meer dan honderd elektrische scooters in de stad.

Maar volgens het stadsbestuur mag het niet. „Het aanbieden van commerciële dienstverlening aan of op de openbare ruimte is niet toegestaan”, aldus B en W in zijn antwoord. Zowel op commerciële deelfietsen als de deelscooters wordt daarom gehandhaafd.

Eind september hebben de vier deelfietsaanbieders, te weten O-Bike, Flickbike, Dropbyke en Donkey Republic al te horen gekregen dat hun fietsen niet meer welkom zijn en werden ze gesommeerd om uiterlijk 20 oktober hun fietsen van straat af te halen. Zo niet, dan worden de fietsen door de gemeente verwijderd.

Scooterverhuurder Felyx kreeg begin oktober een soortgelijke brief van de gemeente. D66-raadslid Jan-Bert Vroege noemt de maatregel van B en W begrijpelijk, maar zegt erbij het scooterdelen een sympathiek en goed doordacht concept te vinden, in tegenstelling tot de ’strooifietsen’, zoals hij de deelfietsen nu noemt.

Het hoeft niet het einde te zijn van de deelfietsen en scooters in de stad, want tegelijkertijd zijn de verhuurbedrijven uitgenodigd door de gemeente om te kijken hoe dit soort deelconcepten wél een plek in de stad kunnen krijgen.

De gemeente noemt het als voordeel dat elektrische scooters kunnen bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Nog voor kerst zal door B en W een plan van aanpak worden vrijgegeven.