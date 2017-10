’Rode zon’ door Ophelia ook in Nederland

De zeer zware storm Ophelia, die maandag voor veel ellende zorgde in Ierland, leverde een opvallend bijverschijnsel op dat vooral in Ierland, Groot-Brittannië en Frankrijk te zien was.

Weerplaza verklaart: „Aan de oostflank van Ophelia stond de afgelopen dagen een zeer sterke zuidelijke stroming. Met deze stroming werd stof van de Sahara via Spanje en Frankrijk helemaal richting Groot Brittannië gestuwd. Op hetzelfde moment woedden er enorme bosbranden in Portugal en het noorden van Spanje. De rook van deze branden, waarin onder andere veel roetdeeltjes zitten, werd eveneens meegevoerd naar het noorden.”

Het stof in de lucht heeft uitwerking op het zonlicht. In Ierland, Groot-Brittannië en Frankrijk liet de zware storm Ophelia maandagavond een mysterieuze, warme gloed na aan de hemel.

Nederland: zon stuk roder

Ook in Nederland heeft de vuiligheid in de lucht invloed op het zonlicht. Zo kleurt de zon in Nederland ook roder dan gebruikelijk, aldus Weerplaza. Lezer Henk Vogelaar stuurt een foto die hij om 9.00 uur maakte aan De Telegraaf vanuit Rijswijk. „Bijzonder natuurverschijnsel”, vindt hij.