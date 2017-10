Ziekenhuizen blut

Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ), waarbij tachtig van de circa honderd Nederlandse ziekenhuizen zijn aangesloten. Vijftien ziekenhuizen staan onder ’verhoogde risicobewaking’.

Het WFZ, dat veel leningen verstrekt aan zorginstellingen, houdt bij deze ziekenhuizen de vinger aan de pols om te voorkomen dat de financiële problemen nog groter worden. Voor twee ziekenhuizen is het alarmfase rood. Zij staan op omvallen. „Wij zouden niet verbaasd zijn als we op een gegeven moment bericht krijgen dat de stekker eruit is getrokken”, zegt WFZ-directeur Herman Bellers. Om welke ziekenhuizen het gaat, wil hij niet zeggen.

De accountants- en adviesorganisatie BDO rapporteerde gisteren dat bijna één op de vier ziekenhuizen financieel in zwaar weer zit. Het Centraal Planbureau waarschuwde eerder al dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg onder druk staan.